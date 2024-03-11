Амелькин Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Поручители: по жениху д.Ишимки кр.Евтихий Дмитриев Печкуров и Петр Леонтьев Кобрунов, по невесте д.Ишимки кр.Даниил Димитриев Печкуров и д.Таачек кр.Борис Иоаннов Мотыльков.
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.
Сын: Амелькин Евфимий Григорьевич
Мать ребёнка: Амелькина Екатерина Ивановна
Восприемники: Той же деревни крестьянин Симеон Космов Зуев и жена крестьянина Марина Родионова Пожеленкина
Рождение ребёнка
06.05.1916 ст.
Сын: Амелькин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Амелькина Екатерина Ивановна
Восприемники: Той же деревни крестьянин Симеон Кузьмов Зуев и дер.Таачек крестьянская девица Христина Иоаннова Мотылькова
Рождение ребёнка
1921
Сын: Амелькин Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Амелькина Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно