Амелькин Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмелькин Григорий Федорович

Амелькин Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Жена: Амелькина Екатерина Ивановна

Ишимка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: по жениху д.Ишимки кр.Евтихий Дмитриев Печкуров и Петр Леонтьев Кобрунов, по невесте д.Ишимки кр.Даниил Димитриев Печкуров и д.Таачек кр.Борис Иоаннов Мотыльков.
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.

Сын: Амелькин Евфимий Григорьевич

Мать ребёнка: Амелькина Екатерина Ивановна

Ишимка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Той же деревни крестьянин Симеон Космов Зуев и жена крестьянина Марина Родионова Пожеленкина
Рождение ребёнка
06.05.1916 ст.

Сын: Амелькин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Амелькина Екатерина Ивановна

Ишимка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Той же деревни крестьянин Симеон Кузьмов Зуев и дер.Таачек крестьянская девица Христина Иоаннова Мотылькова
Рождение ребёнка
1921

Сын: Амелькин Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Амелькина Екатерина Ивановна

Ишимка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close