Федоров Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1959

Отец: Федоров Николай Семенович

Мать: Федорова Нинеля Ивановна

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