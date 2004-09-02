Пузанова (Новосёлова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1950
Дата смерти02.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1970
Дочь: Лебедева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1971
Сын: Пузанов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
16.06.1973
Сын: Пузанов Константин Викторович
Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1979
Дочь: Петухова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1986
Дочь: Фёдорова Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2004