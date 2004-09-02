Пузанова (Новосёлова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Новосёлова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1950

Дата смерти

02.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1970

Дочь: Лебедева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
09.11.1971

Сын: Пузанов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
16.06.1973

Сын: Пузанов Константин Викторович

Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
27.03.1979

Дочь: Петухова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
16.01.1986

Дочь: Фёдорова Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Пузанов Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Виктор Павлович

Смерть
02.09.2004
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