Кузнецова (Никулина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Никулина) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1882

Дата смерти

28.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1882

Отец: Никулин Максим

Мать: Никулина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарева Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Никитович

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Никитович

Отец ребёнка: Кузнецов Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Никита

Рождение ребёнка
16.06.1933

Дочь: Деменкова (Кузнецова) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Константинович

Смерть
28.03.1972

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