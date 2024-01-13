Кузнецова (Никулина) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1882
Дата смерти28.03.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1882
Отец: Никулин Максим
Мать: Никулина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарева Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Никитович
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
16.06.1933
Дочь: Деменкова (Кузнецова) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Константинович
Смерть
28.03.1972