Васильев Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Васильев Константин
Мать: Фролова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Васильевич
Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно