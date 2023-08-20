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Васильев Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Васильев Константин

Мать: Фролова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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