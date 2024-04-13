(Васильевна) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Приказ по 34 стрелковому корпусу, 57 Армии, 3 Украинского фронта № 045/н от 6 сентября 1944 г. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 258 - л.258 об. (Наградной лист)
Военная награда
23.02.1944
Медаль «За Боевые Заслуги» | Красноармеец-телефонистка Мясникова с 14 февраля 1944 года, обслуживая коммутатор, обеспечила хорошее прохождение переговоров командования по руководству дивизии в деле ов... Показать все
Военная награда
06.09.1944
Медаль «За Отвагу» | 23.08.44 г. в деревнях Слобозия, 24.08.44 г. Суюндук и Ванешти под обстрелом арт. мин. огня противнияка рядовой Мясникова не щадя своей жизни не бросая коммутатора четко и быстро ... Показать все
Смерть
Неизвестно