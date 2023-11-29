Москалева Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Москалев Валерий Иванович
Отец ребёнка: Москалев Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.09.1960
Отец ребёнка: Москалев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно