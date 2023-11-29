Москалева Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Москалев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Москалев Иван Степанович

Рождение ребёнка
06.09.1960

Сын: Москалев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Москалев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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