Блинова Устинья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиПосле 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1885 ст.
Сын: Блинов Алексей (Антонович)
Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Блинова Александра Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.