Блинова Устинья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Устинья Сергеевна

Блинова Устинья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

После 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1885 ст.

Сын: Блинов Алексей (Антонович)

Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Блинова Александра Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Варламович

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close