Пименов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1988

Дочь: Пименова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пименова Ольга

Рождение ребёнка
12.07.?

Дочь: Пименова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Пименова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Ольга

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