(Грезова) Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909
Отец ребёнка: Грезов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Грезов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Грезов Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно