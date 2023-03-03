Пучинкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пучинкин Александр Карпович
Отец ребёнка: Пучинкин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пучинкин Карп Леонтьевич
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно