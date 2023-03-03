Пучинкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Пучинкин Александр Карпович

Отец ребёнка: Пучинкин Карп Леонтьевич

Ельцовка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пучинкин Сергей Карпович

Отец ребёнка: Пучинкин Карп Леонтьевич

Ельцовка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Ельцовка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Карп Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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