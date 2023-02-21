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Вольф Wolf Иоганнес Георгий

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Место рождения

Дармштадт Гессен

Дата рождения

1640

Дата смерти

22.01.1692

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1654 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Дармштадт Гессен
Рождение ребёнка
24.10.1671

Сын: Вольф Wolf Иоганнес Валентин Георгиевич

Мать ребёнка: Вольф Wolf Елизавета

Рульцхайм Бавария
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольф Wolf Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.01.1692
Рульцхайм Бавария
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