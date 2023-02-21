Вольф Wolf Иоганнес Георгий
Место рожденияДармштадт Гессен
Дата рождения1640
Дата смерти22.01.1692
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Дармштадт Гессен
Рождение ребёнка
24.10.1671
Сын: Вольф Wolf Иоганнес Валентин Георгиевич
Мать ребёнка: Вольф Wolf Елизавета
Рульцхайм Бавария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольф Wolf Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.01.1692
Рульцхайм Бавария