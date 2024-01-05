Тубольцев Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тубольцев Иван
Мать ребёнка: Прасковья
Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Тубольцева Ирина
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Тубольцева Ирина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Тубольцева Ирина
Смерть
Неизвестно