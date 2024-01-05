Тубольцев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тубольцев Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тубольцев Иван

Мать ребёнка: Прасковья

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Тубольцева Ирина

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Тубольцева Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Тубольцева Ирина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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