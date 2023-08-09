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Блинова Вера Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928

Отец: Блинов Яков Дмитриевич

Мать: Блинова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
28.02.1957

Муж: Кузнецов Леонид Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Владимирович

Смерть
Неизвестно
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