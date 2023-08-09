Блинова Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928
Отец: Блинов Яков Дмитриевич
Бракосочетание
28.02.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Владимирович
Смерть
Неизвестно