Крылов Александр Павлович
Место рожденияс. Сенная, Чухломской уезд
Дата рождения21.08.1858
Дата смерти23.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1858
Отец: Крылов Павел Семенов
с. Сенная, Чухломской уезд
Бракосочетание
24.10.1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Серафима Александровна
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1887
Дочь: Щербенёва Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Петрова
Смерть
23.03.1900
Причина смерти: от чахотки