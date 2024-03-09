Крылов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Александр Павлович

Крылов Александр Павлович

Место рождения

с. Сенная, Чухломской уезд

Дата рождения

21.08.1858

Дата смерти

23.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1858

Отец: Крылов Павел Семенов

Мать: Крылова Надежда Алексеева

с. Сенная, Чухломской уезд
Бракосочетание
24.10.1884

Жена: Крылова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Серафима Александровна

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
09.10.1887

Дочь: Щербенёва Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Петрова

Смерть
23.03.1900
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close