Трофимов Альберт
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логачева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
11.11.2012
Сын: Трофимов Артём Альбертович
Мать ребёнка: Логачева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
15.01.2014
Сын: Трофимов Вадим Альбертович
Мать ребёнка: Логачева Мария Сергеевна