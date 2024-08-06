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Трофимов Альберт

Место рождения

Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
11.11.2012

Сын: Трофимов Артём Альбертович

Мать ребёнка: Логачева Мария Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.2014

Сын: Трофимов Вадим Альбертович

Мать ребёнка: Логачева Мария Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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