Василенко Лидия Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.04.1936
Дата смерти03.02.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936
Отец: Элькайдаров Кокош
Рождение ребёнка
22.07.1958
Сын: Василенко Геннадий Эдуардович
Отец ребёнка: Фриндт Эдуард Яношевич
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.09.1962
Сын: Василенко Павел Эдуардович
Отец ребёнка: Фриндт Эдуард Яношевич
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2020