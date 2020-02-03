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Василенко Лидия Константиновна

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Место рождения

Сары-Су, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

20.04.1936

Дата смерти

03.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936

Отец: Элькайдаров Кокош

Мать: Василенко Любовь Герасимовна

Сары-Су, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1958

Сын: Василенко Геннадий Эдуардович

Отец ребёнка: Фриндт Эдуард Яношевич

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.09.1962

Сын: Василенко Павел Эдуардович

Отец ребёнка: Фриндт Эдуард Яношевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фриндт Эдуард Яношевич

Смерть
03.02.2020
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