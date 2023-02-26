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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Вольский Василий
Рождение ребёнка
До 1873
Отец ребёнка: Вольский Василий
Рождение ребёнка
До 1875
Сын: Вольский Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Вольский Василий
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Вольский Василий
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Вольский Григорий Васильев
Отец ребёнка: Вольский Василий