? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вольский Андрей Васильев

Отец ребёнка: Вольский Василий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Вольский Аггей Васильев

Отец ребёнка: Вольский Василий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Вольский Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Вольский Василий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Вольский Павел Васильев

Отец ребёнка: Вольский Василий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Вольский Григорий Васильев

Отец ребёнка: Вольский Василий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close