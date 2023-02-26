Копылова Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.2008
Сын: Копылов Данила Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.2014
Сын: Копылов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности