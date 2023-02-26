Копылова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.2008

Сын: Копылов Данила Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.2014

Сын: Копылов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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