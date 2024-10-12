Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Макарий Романов

Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Калашников Евдоким Романов

Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев

Рождение ребёнка
1892

Сын: Калашников Власий Романов

Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев

Рождение ребёнка
05.02.1894

Сын: Калашников Дмитрий Романов

Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Окунева (Калашникова) Параскева Романова

Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

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