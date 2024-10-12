Марфа Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Макарий Романов
Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Калашников Евдоким Романов
Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Калашников Власий Романов
Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев
Рождение ребёнка
05.02.1894
Сын: Калашников Дмитрий Романов
Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Окунева (Калашникова) Параскева Романова
Отец ребёнка: Калашников Роман Прокопиев
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область