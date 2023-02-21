Седёлкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седёлкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1980

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.02.1980

Сын: Седёлкин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Валентина Егоровна

Рождение
12.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седёлкин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Егоровна

Смерть
1998
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