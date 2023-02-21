Седёлкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1980
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.02.1980
Сын: Седёлкин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Валентина Егоровна
Рождение
12.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седёлкин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Егоровна
Смерть
1998