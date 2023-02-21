Чередова Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Лукерья Степановна

Чередова Лукерья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Пётр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close