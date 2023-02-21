Чередова Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно