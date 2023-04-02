Федякова Сиклинтия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Сиклинтия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО о6 ф17 1(13/14)-1(13/14) декабря 1911г Анна Родители: Сокольского села крестьянин Николай Прокопиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: мать Николаю С... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Николай Прокопиев

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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