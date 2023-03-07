Сейфуллина Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1889
Дата смерти25.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907 по 1919
Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1919 по 1921
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1921 по 1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1923 по 1954
Смерть
25.04.1954