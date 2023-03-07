Сейфуллина Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейфуллина Лидия Николаевна

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Место рождения

Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.04.1889

Дата смерти

25.04.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1907 по 1919
Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1919 по 1921
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1921 по 1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1923 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.04.1954
Москва, город федерального значения Москва
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