Пелагея Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Елисеев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Афиноген Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Елисеев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тимофей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Елисеев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Максим Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Елисеев

Смерть
Неизвестно
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