Пелагея Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Елисеев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Афиноген Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Елисеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тимофей Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Елисеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Максим Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Елисеев
Смерть
Неизвестно