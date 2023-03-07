Рыжова (Рожина) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1990
Отец: Рожин Владимир Леонидович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.12.2018
Муж: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область