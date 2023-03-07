Рыжова (Рожина) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Рожина) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.07.1990

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1990

Отец: Рожин Владимир Леонидович

Мать: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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Бракосочетание
27.12.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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