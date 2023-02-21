Бобнев Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.2014
Сын: Бобнев Александр Романович
Мать ребёнка: Могилева Наталия
Рождение ребёнка
23.09.2019
Дочь: Бобнева Милана Романовна
Мать ребёнка: Могилева Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Могилева Наталия