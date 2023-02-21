Бобнев Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобнев Роман Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.2014

Сын: Бобнев Александр Романович

Мать ребёнка: Могилева Наталия

Рождение ребёнка
23.09.2019

Дочь: Бобнева Милана Романовна

Мать ребёнка: Могилева Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могилева Наталия

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