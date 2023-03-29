Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович
Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фролова Мария Фроловна
Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фролова Ульяна Фроловна
Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Фролов Иван Фролович
Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Фрол Петрович
Смерть
1916