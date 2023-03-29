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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Фролов Григорий Фролович

Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фролова Мария Фроловна

Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фролова Ульяна Фроловна

Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фролов Иван Фролович

Отец ребёнка: Петров Фрол Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Фрол Петрович

Смерть
1916
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