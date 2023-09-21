Романенко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Романенко Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Соня Сергеевна

Отец ребёнка: Романенко Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Романенко Сергей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Сергей Геннадьевич

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