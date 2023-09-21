Романенко Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Романенко Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Соня Сергеевна
Отец ребёнка: Романенко Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романенко Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно