Соловьев Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Соловьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Соловьев Моисей Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно