Соловьев Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Андрей Григорьевич

Соловьев Андрей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Соловьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Соловьев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Соловьев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Соловьев Моисей Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Марья Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Марья Феодорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close