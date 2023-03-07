Шевнина (Багаева) Домника Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Багаева) Домника Федоровна

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Место рождения

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1721 и 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1727 и 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1730

Отец: Багаев Фёдор Антонович

Мать: не указана

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1752

Сын: Шевнин Тит Артамонович

Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Шевнин Ларион Артамонович

Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1754

Сын: Шевнин Климонт Артамонович

Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Ульяна Артамоновна

Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Шевнин Иван Артамонович

Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Шевнин Максим Артамонович

Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Артамон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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