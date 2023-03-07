Шевнина (Багаева) Домника Федоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1721 и 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1721 и 1730
Отец: Багаев Фёдор Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1752
Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Сын: Шевнин Ларион Артамонович
Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1754
Сын: Шевнин Климонт Артамонович
Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Ульяна Артамоновна
Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Шевнин Максим Артамонович
Отец ребёнка: Шевнин Артамон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно