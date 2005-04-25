Яценко Иван Андреевич
Место рождениясело Ново-Павловка Сокулукского района Киргизской ССР
Дата рождения09.10.1927
Дата смерти25.04.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яценко (Штельмах) Александра Ивановна
Бракосочетание
28.07.1952
Рождение ребёнка
07.12.1960
Дочь: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Яценко (Штельмах) Александра Ивановна
Смерть
25.04.2005