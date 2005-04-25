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Яценко Иван Андреевич

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Место рождения

село Ново-Павловка Сокулукского района Киргизской ССР

Дата рождения

09.10.1927

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яценко (Штельмах) Александра Ивановна

Бракосочетание
28.07.1952

Жена: Яценко (Штельмах) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1960

Дочь: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Яценко (Штельмах) Александра Ивановна

Смерть
25.04.2005

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