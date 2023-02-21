Шипицова (Клюкина) Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
15.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипицов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.01.1956
Сын: Шипицов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Шипицов Алексей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно