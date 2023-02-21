Шипицова (Клюкина) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицова (Клюкина) Валентина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Клюкин Семен Николаевич

Мать: Клюкина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипицов Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.01.1956

Сын: Шипицов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицов Алексей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицов Алексей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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