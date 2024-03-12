Данилова (Мыцкова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Мыцкова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мыцков Михаил

Мать: Мыцкова Александра

Рождение ребёнка
29.03.1928

Дочь: Ивлева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович

Рождение ребёнка
25.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лисичкина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Данилов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович

Смерть
1962
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