Данилова (Мыцкова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мыцков Михаил
Мать: Мыцкова Александра
Рождение ребёнка
29.03.1928
Дочь: Ивлева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лисичкина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Данилов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Федорович
Смерть
1962