(Вертячева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти30.03.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Отец: Вертячев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Утянка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.09.1969
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.03.2005