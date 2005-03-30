(Вертячева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вертячева) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

30.03.2005

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: Вертячев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Утянка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.09.1969

Сын: Извеков Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.03.2005
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