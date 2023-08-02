Шацкая (Назарова) Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Григорий
Мать: Назарова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацкий Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Шацкий Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацкий Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Шацкий Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацкий Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Шацкий Анатолий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно