Шацкая (Назарова) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкая (Назарова) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Григорий

Мать: Назарова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Шацкий Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Шацкий Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Шацкий Анатолий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шацкий Анатолий Антонович

Смерть
Неизвестно
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