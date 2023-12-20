Пономарева Екатерина Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1903
Дочь: (Пономарева) Екатерина Феоктистовна
Отец ребёнка: Пономарев Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1908
Сын: Пономарев Михаил
Отец ребёнка: Пономарев Феоктист Иванович
Смерть
Неизвестно