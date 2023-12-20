Пономарева Екатерина Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Екатерина Феофановна

Пономарева Екатерина Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1903

Дочь: (Пономарева) Екатерина Феоктистовна

Отец ребёнка: Пономарев Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1908

Сын: Пономарев Михаил

Отец ребёнка: Пономарев Феоктист Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.