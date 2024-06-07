Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кресальный Григорий Иродионович
Отец ребёнка: Кресальный Родион Власиевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Головатская (Кресальная) Анна Родионовна
Отец ребёнка: Кресальный Родион Власиевич
Смерть
Неизвестно