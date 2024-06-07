Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная (Поднебесная) Аникатра Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресальный Родион Власиевич

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кресальный Григорий Иродионович

Отец ребёнка: Кресальный Родион Власиевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Головатская (Кресальная) Анна Родионовна

Отец ребёнка: Кресальный Родион Власиевич

Смерть
Неизвестно

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