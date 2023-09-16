Деревянко Прокопий Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко Прокопий Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1848

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1848

Отец: Деревянко Авраам Васильевич

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Дарья Талимовна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Деревянко Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Деревянко Дарья Талимовна

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