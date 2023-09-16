Деревянко Прокопий Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1848
Отец: Деревянко Авраам Васильевич
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1874
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко Дарья Талимовна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Деревянко Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: Деревянко Дарья Талимовна