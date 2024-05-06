Максимов Петр Иванович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Петр Иванович

Место рождения

Новое Качаево, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

EM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Агафья Максимовна

Новое Качаево, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Место рождения - Новое Качаево Большеигнатовский район Мордовской АССР, место жительства - Новое Чамзино Большеигнтаовский р-н Мордовской АССР (в 1941 - с. Подолино Химкинского р-на Московской облас... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1941

Сын: Максимов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Смерть
?.12.1941
Призван 20.08.1941 Химкинским РВК и отправлен в Дмитровский РВК. Пропал без вести декабрь 1941 (вероятно, Дмитров -Яхрома)

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