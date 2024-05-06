Максимов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: Агафья Максимовна
Место рождения - Новое Качаево Большеигнатовский район Мордовской АССР, место жительства - Новое Чамзино Большеигнтаовский р-н Мордовской АССР (в 1941 - с. Подолино Химкинского р-на Московской облас... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1941
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Смерть
?.12.1941
Призван 20.08.1941 Химкинским РВК и отправлен в Дмитровский РВК. Пропал без вести декабрь 1941 (вероятно, Дмитров -Яхрома)