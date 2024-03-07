Антипов Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: Антипова Эмма Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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