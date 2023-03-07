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Давиденко (Зубарева) Лидия Сергеевна
Давиденко (Зубарева) Лидия Сергеевна
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Место рождения
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
Дата рождения
24.03.1940
Пол
Женский
Отец
Зубарев Сергей Петрович
1904 г.р.
Мать
Зубарева (Чеботарева) Валентина Георгиевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940
Отец:
Зубарев Сергей Петрович
Мать:
Зубарева Валентина Георгиевна
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
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