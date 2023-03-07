Давиденко (Зубарева) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиденко (Зубарева) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

24.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940

Отец: Зубарев Сергей Петрович

Мать: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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