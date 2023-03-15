Мельникова (Сарина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959
Отец: Сарин Валентин
Мать: Мария
Рождение ребёнка
06.08.1986
Дочь: Степанова Екатерина
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
25.08.1991
Сын: Мельников Сергей
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
09.02.1997
Дочь: Якадина Ирина
Отец ребёнка: Мельников Александр