Мельникова (Сарина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Сарина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959

Отец: Сарин Валентин

Мать: Мария

Рождение ребёнка
06.08.1986

Дочь: Степанова Екатерина

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
25.08.1991

Сын: Мельников Сергей

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
09.02.1997

Дочь: Якадина Ирина

Отец ребёнка: Мельников Александр

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