Волков Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Анатолий Иванович

Волков Анатолий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Волков Иван Яковлевич

Мать: Волкова Мария Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close