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Потапова Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1982

Отец: Якименко Василий Васильевич

Мать: Якименко Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.03.2011

Сын: Потапов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.2016

Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.2018

Дочь: Потапова Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
22.08.2021

Сын: Потапов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Алексей Андреевич

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