Потапова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1982
Рождение ребёнка
18.03.2011
Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.2016
Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.2018
Дочь: Потапова Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.2021
Сын: Потапов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно