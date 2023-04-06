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Ульяна
Ульяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Куликов Иван
1763 г.р.
Мать
Настасья
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Куликов Иван
Мать:
Настасья
Смерть
Неизвестно
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