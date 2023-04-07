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Руф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Иван Матвеевич

Мать: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Руфовна

Мать ребёнка: Аксинья Назаровна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Руфовна

Мать ребёнка: Аксинья Назаровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Михаил Руфович

Мать ребёнка: Аксинья Назаровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Руфовна

Мать ребёнка: Аксинья Назаровна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Руфовна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Руфовна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
?.01.1790

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Руфович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1804

Дочь: Озимова Татьяна Руфовна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Назаровна

Смерть
Неизвестно
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