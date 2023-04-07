Руф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Иван Матвеевич
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Руфовна
Мать ребёнка: Аксинья Назаровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Руфовна
Мать ребёнка: Аксинья Назаровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михаил Руфович
Мать ребёнка: Аксинья Назаровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Руфовна
Мать ребёнка: Аксинья Назаровна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Руфовна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Руфовна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
?.01.1790
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Руфович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1804
Дочь: Озимова Татьяна Руфовна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Назаровна
Смерть
Неизвестно