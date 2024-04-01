Бикаев Хафиз Саддретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикаев Хафиз Саддретдинович

Место рождения

Верхний Пишляй, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.05.1902

Дата смерти

09.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Пишляй, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикаева Магира Хасяновна

Рождение ребёнка
12.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикаева Магира Хасяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикаева Магира Хасяновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.06.1963
Москва, город федерального значения Москва
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