Бикаев Хафиз Саддретдинович
Место рождения
Дата рождения05.05.1902
Дата смерти09.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1902
Рождение ребёнка
08.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикаева Магира Хасяновна
Рождение ребёнка
12.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикаева Магира Хасяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикаева Магира Хасяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.06.1963