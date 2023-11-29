Федотов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1963
Дочь: Эргашева (Федотова) Марина
Мать ребёнка: Федотова (Ламонова) Тамара
Рождение ребёнка
17.04.1963
Дочь: Савицкая (Федотова) Ирина
Мать ребёнка: Федотова (Ламонова) Тамара