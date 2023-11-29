Федотов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Ламонова) Тамара

Рождение ребёнка
17.04.1963

Дочь: Эргашева (Федотова) Марина

Мать ребёнка: Федотова (Ламонова) Тамара

Рождение ребёнка
17.04.1963

Дочь: Савицкая (Федотова) Ирина

Мать ребёнка: Федотова (Ламонова) Тамара

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