Козьменко Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1895
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
29.10.1916
Озерки, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Козменко Михаил Иванович Звание: рядовой Воинская часть:27-й Витебский полк Место рождения: Воронежская губ., Павловский уезд, Александровская вол. Причина выбытия: ранен 17.10.1916 д.Озерки Бутурлино... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Сын: Козьменко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Козьменко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Романенко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Козьменко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шандыба Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Козьменко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1934
Дочь: Баранова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1961
Дочь: Ворожбиева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1966
Дочь: Любивая Елена Михайловна
Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936