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Козьменко Михаил Иванович

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.07.1895

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Призыв на военную службу
29.10.1916
Озерки, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Козменко Михаил Иванович Звание: рядовой Воинская часть:27-й Витебский полк Место рождения: Воронежская губ., Павловский уезд, Александровская вол. Причина выбытия: ранен 17.10.1916 д.Озерки Бутурлино... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Сын: Козьменко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Козьменко Елена Васильевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Романенко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Козьменко Елена Васильевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шандыба Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Козьменко Елена Васильевна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1934

Дочь: Баранова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1961

Дочь: Ворожбиева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1966

Дочь: Любивая Елена Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Александра Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьменко Елена Васильевна

Смерть
1936
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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